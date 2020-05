Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Slana torta z gorgonzolo in orehi

Pred leti je v Franciji naletela na velik uspeh knjiga starejše gospe, v kateri je bilo večje število receptov za sladke in slane torte. Knjiga je, kot rečeno, postala uspešnica, gospa pa se je iz Pariza preselila v Normandijo in tam začela s pisanjem še drugih kuharskih knjig, ki so bile sicer uspešne, a niso dosegle uspeha tiste o tortah. Zakaj govorim o tem? Zato, ker so mi pred kratkim v Franciji ponudili slano torto z gorgonzolo in orehi, ki mi je bila zelo všeč. Recept sem poiskal na spletu in naletel na tega, ki vam ga predstavljam in ki bi se moral nanašati prav na ponujeno torto, za katero potrebujemo:

3 jajca

180g moke

zavitek kvasa za slane torte

1 dl orehovega olja (če ga ne najdete, bo dobro tudi koruzno)

žlico olivnega olj

1 dl mleka

100 g ribanega grojerja

150 g roqueforta ali gorgonzole

žlico suhega belega vina

50 g orehovih jedrc

50 g neprekajene slanin

sol in poper

Pečico segrejemo na 180 stopinj. Slanino narežemo na kockice in jo v olivnem olju pražimo par minut, dodamo tudi grobo stolčene orehe, solimo in popramo.

Premešamo in pražimo še približno 10 minut.

Medtem penasto stepemo jajca, dodamo presejano moko in kvas, pri čemer pazimo, da ne nastanejo kepice.

Dobro premešamo in v zmes vmešamo še orehovo olje, mlačno mleko in nariban sir grojer. Ne uporabimo olivnega olja, ker bi njegov poln okus prevladal nad ostalimi. Za olivno olje se lahko odločimo, če dodamo še nekaj drugih sestavin, kot so oljke ali paradižnik. Dodamo roquefort ali nepikantno gorgonzolo v ponev, kjer smo pražili slanino in orehe in dobro mešamo, dokler ne dobimo kremasto zmes, ki jo bomo sedaj vmešali v testo: dobiti moramo dokaj tekočo maso, ki jo sedaj lahko prelijemo v model za plum cake.

Ni potrebno , da pekač namastimo. V segreti pečici pečemo najmanj 45 minut.

Sploh gredo siri, kot sta roquefort in gorgonzola zelo dobro skupaj. Poskusite tudi široke rezance z gorgonzolo in orehi: recept je sila enostaven. Razpustite 200 g gorgonzole in 50 g masla v ponvi, v multipraktiku zmeljite orehe s sladko smetano in malo mleka, zmešajte s skuhanimi rezanci, ki jih nato stresete v ponev z gorgonzolo in orehi. Če vam je všeč, lahko rezance potresete z naribanim parmezanom. Popoprajte in ponudite.

Dober tek!

Ivan Fischer