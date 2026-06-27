Z letalskim prevoznikom Aeroitalia iz Trsta v Milan in na Sardinijo

V palači deželne vlade Furlanije - Julijske krajine sta včeraj ob prisotnosti predsednika deželne vlade Massimiliana Fedrige in odbornice za infrastrukture Cristine Amirante izvršna direktorja družbe Aeroitalia in ronškega letališča, Gaetano Intrieri in Fabio Gallo, predstavila novo letalsko povezavo med tržaškim letališčem v Ronkah in milanskim letališčem Linate z dvema letoma dnevno s sodobnimi letali ATR 72-600, ki bo startala s 1. julijem in bo trajala do 31. januarja 2027. Od ponedeljka do petka bo letalo iz Ronk vzletelo ob 7.30 in pristalo v Milanu ob 8.30. Iz lombardske prestolnice bo vzletelo ob 9.35 in pristalo v Ronkah ob 10.35. Do 31. julija bo let iz Ronk tudi ob 18. uri, iz Milana pa ob 20.10, od 31. avgusta do 15. septembra pa bo letalo iz Ronk vzletelo ob 17.50, iz Milana pa ob 20.10. Ob nedeljah bo let iz Ronk ob 18.15, iz Milana pa bo letalo vzletelo ob 20.10.

Od 1. avgusta do 14. septembra pa bo delovala tudi letalska povezava z Algherom in Olbio na Sardiniji s po dvema letoma tedensko. Ob ponedeljkih in petkih bo letalo iz Ronk proti Algheru poletelo ob 9.10 oz. 15.40 ter pristalo ob 10.40 oz. 17.10, iz Alghera pa bo poletelo ob 11.50 oz. 18.20 in pristalo v Ronkah ob 13.20 oz. 19.50. Isti urnik, ampak ob sredah in sobotah, bo veljal za povezavo z Olbio.