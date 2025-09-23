Torek, 23 september 2025
Slovenci po svetu

Slovence v Clevelandu bo drugič v zgodovini obiskala slovenska predsednica

Nataša Pirc Musar bo na obisku v petek in soboto. Prvič se je v tej vlogi tam mudil Milan Kučan leta 2001

Spletno uredništvo |
Cleveland |
22. sep. 2025 | 16:00
    Slovence v Clevelandu bo drugič v zgodovini obiskala slovenska predsednica
    Prizor delovanja ameriških Slovencev v Clevelandu (SLOVENCI.SI)
Med ameriškimi Slovenci v Clevelandu in okolici je bilo te dni kar živahno. Včeraj se je zaključila prireditev Slovenski dnevi v Clevelandu 2025. Postregli so med drugim s kuho tipičnih slovenskih jedi in razstavami, zaključili pa so se s polko in petjem. Organiziral jih je generalni konzulat pod vodstvom Suzane Češarek v sodelovanju s partnerji iz slovenske skupnosti. Dogodki so se začeli 9. septembra s praktičnim predavanjem o kuhanju jote in palačink.

Kmalu pa bo spet živo. V petek in soboto bo slovensko skupnost v Clevelandu obiskala predsednica Pirc Musar, kot šele druga predsednica države po Milanu Kučanu leta 2001. Tam se bo med drugim udeležila sprejema in druženja z ameriškimi Slovenci v dvorani cerkve svete Marije Vnebovzete, kjer bo podelila priznanje slovenski skupnosti v Ohiu.

