Slovenci bodo morali začeti vse znova

Za slovensko manjšino so pomembni ministri, še bolj pomembni pa so državni sekretarji, ki se na posameznih ministrstvih ukvarjajo z vprašanji, ki jo tako ali drugače zadevajo. V novi Draghijevi vladi ni nobenega državnega sekretarja, ki se je v prejšnji Contejevi vladi ukvarjal s Slovenci, na ministrstvu za dežele tudi ni več Francesca Boccie (zamenjala ga je Mariastella Gelmini), ki je spremljal težavno in zamudno oblikovanje novega paritetnega odbora. Skratka, za manjšino bo treba na ministrstvih začeti skoraj vse znova.

Z notranjega ministrstva se je poslovil Achille Variati, ki mu je ministrica Luciana Lamorgese zaupala skrb za tržaški Narodni dom in za vladno omizje za slovensko manjšino. Nekdanji župan Vicenze iz vrst Demokratske stranke je skupaj s slovensko senatorko Tatjano Rojc pripravil dopolnilo zaščitnega zakona (člen 19. o narodnih domovih), ki je temeljnega pomena za začetek vračanja postopka Narodnega doma Slovencem.

Za založništvo ne bo več skrbel Andrea Martella (Demokratska stranka), ki je dobro poznal položaj slovenskih medijev v Italiji in ki je užival ugled med novinarji in založniki. Na njegovo mesto je bil imenovan Giuseppe Moles iz stranke Naprej Italija (Forza Italia).