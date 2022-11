Slovenci bolj varčujejo kot Italijani

Danes obeležujemo svetovni dan varčevanja. Lani je bila po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat stopnja bruto varčevanja (delež bruto varčevanja v bruto razpoložljivem dohodku) najvišja na Nizozemskem (23,9-odstotna), najnižja pa na Portugalskem (9,8-odstotna). V Sloveniji je bila med opazovanimi državami četrta najvišja in višja od povprečja v evrskem območju, ki je bilo pri 17,9 odstotka, in EU, kjer je povprečje znašalo 16,7 odstotka. Italija (15 odstotkov stopnje bruto vračevanja), Avstrija in Madžarska so se uvrstile pod povprečje evrskega območja.

31. oktober je bil za svetovni dan varčevanja določen na prvem mednarodnem kongresu hranilnic v Milanu v Italiji leta 1924. Na njem se je zbralo 354 predstavnikov približno 7000 hranilnic in njihovih podružnic iz 27 držav. Glavni cilj kongresa je bil spodbuditi prebivalstvo k varčevanju, zlasti v obliki vlog na računih v bankah in hranilnicah. Danes ta dan obeležujejoo v 80 državah.

Varčevanje ima v Sloveniji, tako kot v Italiji, precej dolgo tradicijo. Prva hranilnica v Ljubljani je bila ustanovljena leta 1820. Nato je bilo ustanovljenih več mestnih hranilnic in kreditnih zadrug. Za začetek slovenskega bančništva velja leto 1900, ko so slovenski poslovneži ustanovili Ljubljansko kreditno banko, prvo bančno ustanovo na ozemlju današnje Slovenije.