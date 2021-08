»Slovenec v italijanskem okolju, ščavo«

Slovenski sestavljavci križank so spet razjezili Slovence v Italiji. V tromesečniku Bum Humor, ki ga izdaja družba Dosje iN iz Naklega, je v bogati beri skandinavskih križank 29. številke za mesece maj, junij in julij tudi ena, ki od reševalcev zahteva, naj zapolnijo štiri polja ob namigu, ki se glasi: »Slovenec v it. okolju, ščavo«.

Izraz, ki je za Slovence v Italiji žaljiv in odraža nestrpnost, se je v slovenskih križankah pojavil že nekajkrat. Na nekatere primere smo opozorili tudi v Primorskem dnevniku. Da se je nezaželena beseda spet prikradla v slovenski reviji za telovadbo možganov, nas je tokrat opozorila bralka Helena Volpi iz Trsta. »V družini smo fanatiki, že od moje none naprej,« je pojasnila. Doma nabavijo več revij s križankami, tokrat jim je veselje vpisovanja črk v mrežo polj skvaril namig z neprebavljivo besedo. »Z mamo sva buljili in kar nisva mogli verjeti,« pravi.

Volpijeva, ki že več let poučuje na slovenskih šolah v Italiji, si želi, da bi se v Sloveniji končno zavedeli, da je izraz, ki se pogosto pojavlja v križankah, nesprejemljiv. Nenavadna je tudi rešitev. Križanka, katere avtor je neznan, je od reševalcev zahtevala, naj ob namigu pripišejo besedo s štirimi črkami. Izide se, če vpišeš »ščav«, kar je skovanka, ki se v Italiji ne uporablja.