Slovenija ima odslej posvetovalni odbor za podnebno politiko

V predsednikovi palači v Ljubljani je danes potekala ustanovna seja sedemčlanskega stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko. Ustanovil ga je predsednik republike Slovenije Borut Pahor. Članice in člani Stalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku republike so klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj, vodja oddelka za klimatologijo v Agenciji RS za okolje Mojca Dolinar, nevladnik Andrej Gnezda iz Umanotere, slovenski podnebni pogajalec Zoran Kus z ministrstva za okolje in prostor, članica gibanja Mladi za podnebno pravičnost Nicoleta Nour, geograf in ekolog Dušan Plut ter raziskovalka z Instituta Jožef Stefan Andreja Urbančič.

Cilj stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku republike je oblikovati stališča in priporočila, z njimi vplivati na odločevalce doma in v svetu ter z njimi seznanjati javnost, so zapisali v Pahorjevem uradu.