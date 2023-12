Slovenija in Italija krepita znanstveno sodelovanje

Slovenski minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič ter italijanska ministrica za univerzo in raziskovanje Anna Maria Bernini sta v torek, 5. decembra, v Rimu podpisala memorandum o sodelovanju na področju raziskav in inovacij. Kot so sporočili iz slovenskega ministrstva, bodo na podlagi memoranduma slovenski in italijanski raziskovalke in raziskovalci izvajali skupne raziskovalne projekte. Isti dan sta direktorja Inštituta Jožef Stefan (IJS) in italijanskega Nacionalnega sveta za raziskave (Cnr), Boštjan Zalar in Giuseppe Colpani, podpisala operativni program znanstvenega sodelovanja za dveletje 2024-2025, ki obsega pet skupnih projektov s področij nanostrukturnih materialov in kvantnih znanosti.

Po besedah ministra ministra Papiča Slovenija in Italija na področju raziskovanja sodelujeta že leta, s strategijo internacionalizacije pa bosta to sodelovanje še dodatno poglobili, saj je Italija med najpomembnejšimi partnericami Slovenije. Ministrica Bernini pa je dejala, da ima Italija ambiciozne načrte na področju raziskav in inovacij, njene prioritete in načrti pa sovpadajo s tistimi, ki jih ima Slovenija, zato bosta od poglobljenega sodelovanja imeli korist obe. Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa bo dogovor o sodelovanju obsegal različne dejavnosti, med katerimi se omenjajo nacionalni programi na področju raziskav in inovacij, institucije in infrastrukture ter podpora skupnim projektom. Poleg tega se bo spodbujala mobilnost med univerzami in raziskovalnimi ustanovami obeh držav, doktorski študij s somentorji. pa tudi področje izdajanja dvojnih študijskih naslovov ali skupnih naslovov. Podpirali bodo tudi skupne dejavnosti na področjih visokega šolstva, osnovnih in uporabnih raziskav ter inovacij. Največ sodelovanja bo na področjih zelenega vodika, modre ekonomije, umetne inteligence, visoko zmogljivega računalništva in masovnih podatkov, naprednih tehnologij na področju kmetijstva, biotske raznovrstnosti, trajnostne mobilnosti, genskih in Mrna terapij ter humanističnih in družbenih ved. Obenem sta na srečanju ministra poudarila tudi pomen podpore priznavanju študijskih naslovov v korist pripadnikov obeh manjšin, ki študirajo in delajo na obmejnem območju, pa tudi spodbujanja gospodarskega in družbenega razvoja na omenjenem območju.

Ob robu obiska ministra Papiča je slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve tudi priredilo dogodek Znanost in inovacije, Slovenija in Italija, kjer so se povezovali slovenski in italijanski raziskovalke in raziskovalci ter gospodarstvenice in gospodarstveniki. Posebna pozornost je bila namenjena inovacijam slovenskih podjetij, ki so predstavili svoje dosežke in načrte na področju vodikovih tehnologij, krožnega gospodarstva, vesolja in uvajanja procesov Industrije 4.0.