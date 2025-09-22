Slovenija in Italija sta se skupaj znašli na dnu lestvice

Belgijci v primerjavi z drugimi Evropejci porabijo najdlje časa za pot v službo, najmanj pa prebivalci Slovenije, je pokazala raziskava belgijskega podjetja SD Worx. Po podatkih študije, ki so jo izvedli v 16 evropskih državah in med 16.000 zaposlenimi, Belgijci v povprečju vsak dan za pot v službo porabijo 57 minut. Sledijo jim Švedi (54 minut), Nizozemci (52 minut) ter Nemci in Irci (oboji 51 minut). Na dno lestvice so se medtem uvrstili Srbi in Italijani (oboji 43 minut), Hrvati (42 minut) in prebivalci Slovenije (40 minut).

Po dolžini poti, ki jo opravijo v službo, pa so se na prvo mesto uvrstili Nizozemci. Ti v povprečju opravijo 40 km dolgo pot. Sledijo jim Belgijci (37 km), Francozi (34 km) in Slovenci (34 km). Najkrajše razdalje v povprečju na drugi strani opravijo prebivalci Srbije (19 km), Združenega kraljestva, Romunije, Poljske in Hrvaške (v vseh primerih je razdalja 23 km).

Kljub rasti števila ljudi, ki se v službo opravijo s kolesom ali skuterjem, pa glavno prevozno sredstvo glede na ugotovitve študije še vedno predstavljajo avtomobili. Z njimi se v službo vozi 55 odstotkov vprašanih, 18 odstotkov jih uporablja kolo, 11 odstotkov pa javni prevoz.