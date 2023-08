Slovenija je pod vodo, padavine se ponovno krepijo

Zaradi obilnih padavin so se ponoči in danes razlile nekatere reke, ki so poplavile celotna naselja, sprožilo se je več plazov, meteorna voda je zalivala objekte. Najhuje je bilo na Koroškem in v Zgornji Savinjski dolini, ki sta odrezani od sveta. Dogajanje se seli proti jugovzhodu države, kjer so se že sprožile sirene. Aktiviran je načrt Vihra.

V noči s četrtka na petek je močno deževje najprej zajelo zahodni del Slovenije. Nalivi so se več ur obnavljali na Gorenjskem, Koroškem ter na območju Idrijskega, Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja. Izrazit poplavni val se je na reki Savinji, Kamniški Bistrici in Gradaščici pomikal dolvodno.

Ob 6.30 je bil aktiviran Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah. Do 10. ure dopoldne je Uprava RS za zaščito in reševanje zabeležila že več kot 2000 dogodkov. Aktiviranih je bilo 2755 gasilskih enot, ki so predvsem prečrpavale vodo iz poplavljenih objektov, zaščitile več plazov, odstranjevale naplavine izpod mostov in reševale potopljena vozila iz poplavljenih vozišč.

Na upravi za zaščito in reševanje pojasnjujejo, da je številka za klice v sili 112 zaradi številnih vprašanj, povezanih z vremenskimi ujmami, preobremenjena. Prebivalcem zato svetujejo, naj ne kličejo na to številko, če res ni nujno. Gorski reševalci opozarjajo, naj ljudje ne zahajajo v gore in na težko dostopne terene.

Na prizadetih območjih prihaja tudi do prekinitev pri oskrbi z elektriko, več deset tisoč ljudi je čez dan ostalo brez elektrike.

Motena je tudi oskrba s pitno vodo. Ponekod so občane pozvali k prekuhavanju vode iz vodovoda, v marsikateri trgovini pa so pošle zaloge ustekleničene vode. Zaradi poplav so sicer ponekod trgovine celo zaprte.

Zaradi poplav je zaprtih več delov avtoceste, lokalnih in regionalnih cest. Oviran je tudi železniški promet, trenutno je zaprtih več prog. Največja težava je na progi do Jesenic. Zaradi poplavljenih cest tudi pri nadomestnih avtobusnih prevozih nastajajo težave.

Na terenu je 250 vojakov z vso možno mehanizacijo, aktivirane so bile vse sile zaščite in reševanja, če ne bo šlo drugače, bodo reševali tudi s sanitetnimi oklepnimi vozili, je dejal minister za obrambo Marjan Šarec.

Voda je poplavila več podjetij in ponekod ustavila proizvodnjo. Zaradi posledic obilnih padavin so predvsem na Celjskem in Savinjskem zaprte nekatere poslovalnice zavarovalnic, zavarovance spodbujajo k prijavi škode na daljavo. Kljub temu da za prijavo škode velja tridnevni rok po njenem nastanku, zavarovalnica v primeru tovrstnih dogodkov upošteva tudi kasnejše prijave, poudarjajo.

Po podatkih oddelka za hidrološko prognozo na Arsu se je težišče padavin v zadnjih urah pomaknilo nad vzhodno Slovenijo od porečja Kolpe na jugu do Koroške in Štajerske na severu.