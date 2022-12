V Sloveniji so včeraj opravili 675 PCR-testov in 6168 hitrih antigenskih testov, s katerimi so potrdili 1800 okužb s koronavirusom.

V bolnišnicah se je zdravilo 249 oseb (od teh 82 zaradi covida, 148 pa s covidom), na intenzivni negi pa jih je bilo 19 (12 zaradi covida in sedem s covidom). Včeraj je bilo v bolnišnicah sedem pacientov manj, na intenzivni negi pa eden manj. Umrla je še ena oseba s potrjeno koronavirusno okužbo.