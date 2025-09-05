Slovenija obnovila spomenik na Rabu

Jutri (sobota, 6. septembra) bo na Rabu prireditev ob 82. obletnici osvoboditve italijanskega taborišča, na kateri bodo odprli tamkajšnji prenovljeni spominski park. Obnovitvena dela v vrednosti 374 tisoč evrov je financirala Slovenija, ki v dogovoru z domačo občino in hrvaško državo skrbi za vzdrževanje celotnega spominskega kompleksa, ki ga je leta 1953 zasnoval arhitekt Edvard Ravnikar.

Prenovljeno spominsko območje bosta odprla podpredsednik hrvaške vlade Tomo Medved in slovenski obrambni minister Borut Sajovic. Slavnostni govornik na prireditvi bo slovenski minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek. Med govorniki bo tudi predsednik taboriščnega odbora Rab Gonars Herman Janežič ml., medtem ko bo delegacijo VZPI - ANPI vodil član vsedržavnega vodstva Fabrizio De Santis.

Interniranci so bili vsi civilisti

V taborišču je bilo v obdobju od julija 1942 do septembra 1943 zaprtih okoli 10 tisoč žensk, moških in otrok. Na pokopališču jih je pokopanih 1452. Interniranci, ki so bili vsi civilisti, so bili v glavnem Slovenci, z njimi so bili tudi Judje in Hrvati. Za postavitev taborišča se je odločila II. italijanska armada pod poveljstvom generala Maria Roatte, ki za svoje zločine na Hrvaškem in v Sloveniji ni nikoli odgovarjal pred sodišči.