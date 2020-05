Slovenija odpira nove kontrolne točke na meji

Slovenska vlada je danes potrdila spremembe na nekaterih mejnih prehodih in odpira nove kontrolne točke Erjavčeva/Škabrijelova v Novi Gorici, Neblo/Jenkovo v Goriških Brdih in Predel ter novo kontrolno točko na železniškem prehodu iz Avstrije pri Šentilju. Odlok bo začel veljati dan po objavi v uradnem listu.

Vlada je v sporočilu po seji pojasnila, da se zaradi lažjega zagona gospodarskih aktivnosti na obeh straneh slovensko-italijanske meje na cestnih povezavah na mejnem območju z Italijo odprejo dodatne kontrolne točke. Prehod bo dovoljen samo dnevnim migrantom in upravičencem, ki imajo potrdilo lokalne skupnosti zaradi nujnega izvajanja gospodarskih in kmetijskih čezmejnih dejavnosti ter za obisk ožjih družinskih članov. Mednje sodijo zakonski ali zunajzakonski partner ter otroci in posvojenci, ki jih je delavec po zakonu dolžan preživljati in jih tudi dejansko preživlja.

Vzpostavili bodo tudi novo kontrolno točko pri Šentilju na železniški povezavi z Avstrijo.

Odpiralni čas kontrolnih točk s sosednjimi državami se dnevno spreminjajo, so opozorili. Policija bo čas odprtja objavljala na svojih spletnih straneh in v sredstvih javnega obveščanja. Dodajajo pa nove izjeme v zvezi z odreditvijo karantene, so še sporočili.