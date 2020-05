Slovenija odpravila karanteno ob prehodu meje

Slovenska vlada je pozno sinoči na dopisni seji preklicala epidemijo nalezljive bolezni covid-19 in spremenila ukrepe na mejnih prehodih in na kontrolnih točkah. Pri prihodu v Slovenijo za državljane Slovenije in drugih držav EU ni več predvidena karantena (za sedanje upravičence, kot so, denimo, čezmejni delavci in drugi, že itak ni predvidena). Karantena je od današnjega dne ukinjena za državljane članic EU, pri čemer so izjema tisti državljani EU, tudi Slovenije, ki so EU zapustili za več kot 14 dni. Ti bodo še naprej morali v karanteno.

Prebivalci iz FJK pa zaenkrat še vedno ne smejo iz lastne dežele, razen izjem za prebivalce območij, ki mejijo s sosednjim Venetom, pa še to od 18. maja dalje. Italijanska vlada sicer medtem razmišlja o sprostitvi prehoda med deželami od 3. junija. Od tega datuma, če bo res vse potrjeno, naj bi torej prebivalci iz FJK in iz preostalih dežel Italije morda lahko prečkali mejo s Slovenijo.

Odlok slovenske vlade je začel veljati danes, vendar se uporablja od 31. maja, je izjavil vladni govorec Jelko Kacin, ki je poudaril, da je konec epidemije razglašen 31. maja.

Na več kontrolnih točkah na cestnih povezavah z Avstrijo, Italijo in Madžarsko bo možen prehod meje, so sporočili. Kontrolni točki na pomorskih povezavah za mednarodni pomorski promet sta mejni prehod za mednarodni pomorski promet Koper in Piran.

Čas odprtja posamezne kontrolne točke bo določila policija v soglasju z ministrstvom za zunanje zadeve in v dogovoru z varnostnimi organi sosednjih držav ter v soglasju z upravljalcem letališča oziroma pristanišča. Podatke o času odprtja kontrolnih točk bo policija objavila na svojih spletnih straneh in v sredstvih javnega obveščanja.