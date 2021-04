»Slovenija potrebuje svobodno novinarstvo«

»Odnos do tiska ne more temeljiti na receptu: štirideset let in več so bili na oblasti grdi komunisti, sedaj smo prišli mi. Prej so novinarska trobila pisala po njihovem ukazu, sedaj pa bodo po našem. Resnica je povsem drugačna: v Sloveniji je veljal enopartijski komunistični sistem, ki se je znotraj sesedel, tudi po zaslugi odprtosti bivših komunistov in z žrtvami tudi slovenskih novinarjev. Morda to niti ni tako bistveno. Odločilna pa je ugotovitev, da je bil nekdaj enopartijski sistem, sedaj je demokratični, nekdaj ni bilo svobode, v času slovenske pomladi že kar precej, sedaj pa je popolna,« je pred tridesetimi leti zapisal Samsa.

Mediji po njegovi oceni niso ne vzgojna ne agitpropovska institucija, novinar je strokovnjak in tako ga je treba obravnavati. »Novinarji morajo prestati trdo vajeniško dobo, nujna je strokovna raven in prirojena nadarjenost«, je zapisal Samsa, ki ga Stojanov predstavlja kot legendarnega novinarja tržaškega Primorskega dnevnika. Stojanov ocenjuje, da so njegove misli še kako aktualne tudi v današnji Sloveniji.