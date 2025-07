Slovenija s protestno noto Avstriji zaradi sporne štajerske deželne himne

Slovenski veleposlanik na Dunaju je danes izročil protestno noto avstrijskemu zunanjemu ministrstvu, v kateri sta izražena nestrinjanje in protest slovenskega ministrstva za zunanje in evropske zadeve v zvezi z odločitvijo deželnega parlamenta avstrijske Štajerske, ki je v torek uzakonil Dachsteinsko pesem kot deželno himno, so sporočili z MZEZ.

Ministrstvo je kot nesprejemljivo označilo besedilo deželne himne, ki del ozemlja Slovenije opisuje kot »mojo drago domovino«, ter izrazilo prepričanje, da tovrstna dejanja nimajo prostora v sodobni Evropi in so v nasprotju z načeli dobrososedskega sodelovanja ter medsebojnega spoštovanja.

Odločitev štajerske deželne koalicije bo imela tudi negativne posledice za prihodnje odnose med Slovenijo in zvezno deželo Štajersko ter sodelovanje v skupnem odboru, so še navedli na ministrstvu.

Deželni parlament v Gradcu je v torek z glasovi svobodnjakov (FPÖ) in ljudske stranke (ÖVP), ki sestavljata koalicijo, potrdil vpis sporne himne v zakon o deželnih simbolih. Deželna vlada si je sprva prizadevala himno vpisati v deželno ustavo, a je poskus maja spodletel, saj v deželnem parlamentu niso zbrali potrebne dvotretjinske večine.

Himna je za Slovenijo sporna, ker v delu besedila, ki izvira iz 19. stoletja, opeva ozemlje avstrijske Štajerske, ki se razteza do bregov Save in Drave, na območje današnje Slovenije.

Da bo imela uzakonitev himne negativne posledice za odnose med državama, je že v sredo opozoril političnih vrh Slovenije.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob sta ob tem v skupni izjavi vpis himne v zakon o deležnih simbolih obsodila kot nesprejemljivo. Obsodilo jo je tudi zunanje ministrstvo, ki je že takrat napovedalo, da do nadaljnjega ne bodo sklicali zasedanj skupnega odbora Slovenije in avstrijske Štajerske.