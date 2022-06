Slovenija: stabilno število novih okužb

V soboto in nedeljo so skupaj potrdili 325 primerov okužb z novim koronavirusom, od tega 179 v soboto in 146 v nedeljo. Po zadnjih podatkih ministrstva za zdravje je zaradi covida-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 36 bolnikov, na intenzivni negi pa pet. Od petka do nedelje ni umrl noben covidni bolnik.

V nedeljo so potrdili 33 okužb manj kot v soboto in 75 manj kot prejšnjo nedeljo.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v Sloveniji (NIJZ) trenutno 4818 aktivnih primerov okužbe.

Sedemdnevno povprečje števila potrjenih primerov trenutno znaša 398, število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je trenutno 227, en več kot dan prej.