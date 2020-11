Slovenija v WHO glasovala proti zdravstveni oskrbi Palestincev

Sredi tedna je zasedala skupščina Svetovne zdravstvene organizacije WHO. Njene članice so se morale izreči o resoluciji, ki Palestincem na zasedenih ozemljih Zahodnega brega in sirskemu prebivalstvu zasedene planote Golan zagotavlja pravico do zdravja, oz. trajno oskrbo okupiranih palestinskih ozemelj s cepivi, zdravili in medicinsko opremo, piše Ervin Hladnik Milharčič v današnjem Dnevniku. Slovenija je glasovala proti tej resoluciji, kar naj bi bilo prvo takšno glasovanje v zgodovini slovenske zunanje politike, saj so slovenski predstavniki doslej običajno glasovali za zaščito pravic prebivalstva okupiranih palestinskih ozemelj ali pa se vzdržali.

Resolucijo je podprlo 78 držav, med temi Francija, Španija, Luksemburg, Belgija, Švica, Poljska, Portugalska, Japonska, Indija in Nova Zelandija. Proti je bilo 14 članic WHO: poleg Slovenije še ZDA, Velika Britanija, Madžarska, Češka, Izrael in drugi. Vzdržalo se je 32 držav, 56 pa jih ni bilo na zasedanju. Po navedbah Hladnik Milharčiča so napovedovali, da se bo tokrat Slovenija vzdržala, tik pred glasovanjem pa so se očitno odločili za glas proti.

S tovrstnim glasovanjem je Slovenija napovedala spremembo v svoji zunanjepolitični strategiji do mednarodnih organizacij, meni novinar Dnevnika. »V dokumentu, ki podrobno določa delovanje slovenske diplomacije, piše, da je “Republika Slovenija odločna zagovornica varstva in uveljavljanja človekovih pravic v okviru multilateralnih forumov, kot so Organizacija združenih narodov, Svet Evrope in Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi.” Pravice Palestincev pa so področje, na katerem sloni dobršen del mednarodnega prava človekovih pravic,« je zapisal Hladnik Milharčič, ki v dokumentih slovenskega zunanjega ministrstva ni odkril nobenega dokaza, ki bi razkrival, da si je Slovenija gleda vprašanja človekovih pravic in Palestine kdaj uradno premislila.

Odbor za zunanjo politiko slovenskega državnega zbora je namreč že novembra 2014 od vlade zahteval, da »ob upoštevanju vseh vidikov in učinkov državnemu zboru predloži sklep o priznanju Palestine.« Resnih rezultatov nikoli ni bilo, a kljub temu je sklep, ki govori o palestinski državi, še vedno veljaven.