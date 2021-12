»Slovenija veliko naredila za Narodni dom«

Slovenski zunanji minister Anže Logar je pred obiskom v Rimu v intervjuju za Primorski dnevnik govoril o italijansko-slovenski solidarnosti v času pandemije in o stanju odnosov med sosednjima državama. Logar je prepričan, da je tudi slovenska diplomacija prispevala pomembno vlogo pri ustvarjanju izhodišč za vračanje tržaškega Narodnega doma slovenski manjšini v luči v sredo izglasovane vladne uredbe o tem vprašanju. Vodja slovenske diplomacije, ki se bo srečal tudi z italijanskim kolegom Luigijem Di Maiom, je poudaril, da Slovenija na vseh pogovorih in srečanjih italijanskim sogovornikom postavlja vprašanje slovenskega predstavništva v italijanskem parlamentu.

»Ob izbruhu epidemije marca 2020 je vsaka država sama iskala rešitve za zajezitev virusa, pri čemer smo se posluževali tudi omejitev pri prehajanju meja. Zaradi neusklajenosti je takrat prišlo do zapletov, na mejah smo lahko videli dolge čakalne vrste tovornjakov, težave so bile tudi v potniškem prometu,« je v intervjuju dejal Logar. Od takrat smo se po njegovem prepričanju veliko naučili. Vzpostavili smo redno izmenjavo informacij v realnem času, uskladili smo ukrepanje, standarde, dobili cepivo in se uskladili o potovalnem covidnem potrdilu. Zato je danes tovrstno ukrepanje precej bolj predvidljivo in za državljane manj stresno,« je naglasil minister.