Slovenija za plin računa na Italijo

Iz Italije trenutno v Slovenijo pride 2,5 milijona kubičnih metrov plina dnevno, kapacitete so 3,5 milijona kubičnih metrov, z družbo Plinovodi se zato pogovarjajo o nadgradnji zmogljivosti naprave v Šempetru pri Gorici na 4,1 milijona kubičnih metrov plina na dan. Kako hitro bi lahko to nadgradnjo izvedli, ni jasno. Slovenija trenutno očitno računa predvsem na dva vira, iz katerih bi lahko dobila več plina. Prvi je, kot rečeno Italija, ki plin dobiva iz Alžirije, a tudi iz Maroka, drugi pa je plinski terminal pri Omišalju na Krku. »Preko Krka in Italije lahko Slovenija uvozi dovolj plina, da nadomesti količine iz Rusije,« je prepričan minister Vrtovec.

Glede plina je dodal, da 40 odstotkov porabe plina v Evropski uniji pride iz Rusije, evropska skladišča plina pa so trenutno 30-odstotno napolnjena. To je dovolj za štiri mesece. »Za konec zime in pomlad je plina dovolj. Tudi Slovenija bo imela plin, čeprav nima svojih skladišč,« je še dejal minister in poudaril nujnost napolnitve skladišč do prihodnje zime.