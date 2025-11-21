Slovenija že sanja o tretjem tiru

Gradbena dela na Odseku 2, tj. na delu trase drugega tira med Črnim Kalom in Koprom, so zaključena. Izgradnja petih predorov, dveh viaduktov - Gabrovica in Tinjan - in odprte trase je bila po besedah izvajalcev zelo zahtevna, zato je bila včerajšnja uradna predaja del med gradbeno fazo in fazo železniških del trenutek veselja in ponosa. Slovesne obeležitve ob dokončanju omenjenih ključnih gradbenih objektov se je včeraj udeležil tudi predsednik slovenske vlade Robert Golob, ki je ob tem simbolno predal dodatnih 156 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev za ta infrastrukturni projekt, s katerim želi Slovenija utirati nove povezave trajnostne logistike v Evropi ter utrditi svojo konkurenčnost in geostrateški pomen.

Ključen projekt za logistiko

Premier Golob je med drugim povedal, da bo drugi tir eden tistih ključnih projektov, ki bo, skupaj z razširitvijo Luke Koper in modernizacijo železniškega omrežja, Slovenijo trdno in za daljše časovno obdobje utrdil kot eno od vodilnih logističnih destinacij v Evropi. Projekt drugega tira je plod sodelovanja tujih in domačih gradbenikov.

Premier je poudaril, da se je v tem sodelovanju pokazalo, kako pomembno je imeti veliko in močno nacionalno slovensko družbo, koncern, ki je sposoben nase prevzeti tudi odgovornost za svoje partnerje.