Petek, 21 november 2025
Drugi tir

Slovenija že sanja o tretjem tiru

Ob zaključku gradbenih del na drugem tiru oziroma odseku Črni Kal-Koper je premier Robert Golob že napovedal začetek gradnje še tretjega tira v letu 2027. Ob tem je simbolno predal dodatnih 156 milijonov evrov

Mitja Tretjak |
Koper |
21. nov.. 2025 | 8:52
    Slovenija že sanja o tretjem tiru
    Izgradnja petih predorov, dveh viaduktov in odprte trase se je zaključila pravočasno in v zastavljenih finančnih okvirih (2TDK)
Gradbena dela na Odseku 2, tj. na delu trase drugega tira med Črnim Kalom in Koprom, so zaključena. Izgradnja petih predorov, dveh viaduktov - Gabrovica in Tinjan - in odprte trase je bila po besedah izvajalcev zelo zahtevna, zato je bila včerajšnja uradna predaja del med gradbeno fazo in fazo železniških del trenutek veselja in ponosa. Slovesne obeležitve ob dokončanju omenjenih ključnih gradbenih objektov se je včeraj udeležil tudi predsednik slovenske vlade Robert Golob, ki je ob tem simbolno predal dodatnih 156 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev za ta infrastrukturni projekt, s katerim želi Slovenija utirati nove povezave trajnostne logistike v Evropi ter utrditi svojo konkurenčnost in geostrateški pomen.

Ključen projekt za logistiko

Premier Golob je med drugim povedal, da bo drugi tir eden tistih ključnih projektov, ki bo, skupaj z razširitvijo Luke Koper in modernizacijo železniškega omrežja, Slovenijo trdno in za daljše časovno obdobje utrdil kot eno od vodilnih logističnih destinacij v Evropi. Projekt drugega tira je plod sodelovanja tujih in domačih gradbenikov.

Premier je poudaril, da se je v tem sodelovanju pokazalo, kako pomembno je imeti veliko in močno nacionalno slovensko družbo, koncern, ki je sposoben nase prevzeti tudi odgovornost za svoje partnerje.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku

