Slovenijo junija obiskala skoraj petina več turistov kot lani

V nastanitvenih obratih v Sloveniji so junija beležili 794.737 prihodov turistov, kar je 17,2 odstotka več kot junija lani. Ustvarili so 1,97 milijona prenočitev, kar predstavlja 19,5-odstotno rast. Število prenočitev je bilo po podatkih statistikov skoraj tolikšno kot v najuspešnejšemu juniju 2022. Največ jih je bilo v Ljubljani, Piranu in na Bledu.

Domači turisti so prispevali 23 odstotkov vseh prenočitev v nastanitvenih obratih. Prihodov tujih turistov je bilo 639.000, kar je bilo petino več kot lani, prenočitev pa nekaj več kot 1,5 milijona ali četrtino več kot v lanskem juniju. Največ jih je bilo starih med 55 in 64 let. Več kot petino vseh tujih prenočitev so ustvarili gostje iz Nemčije, 46 odstotkov več kot junija lani. Na drugem mestu so bili z nekaj več kot 127.000 prenočitvami oz. za 28 odstotkov več kot lani turisti iz Avstrije. Turisti iz Češke pa so prispevali šest odstotkov vseh prenočitev. Sledili so še tisti iz Nizozemske, Poljske in Italije.