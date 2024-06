Slovenska plaža med tremi najlepšimi na svetu

Če ste se kdaj sončili v slovenski Istri, potem je prav mogoče, da ste obiskali plažo, ki je po mnenju vplivnega portala zaradi svoje pristnosti in neokrnjenosti prečudovita, pišejo Primorske novice. Svetovna turistična platforma Big 7 Travel je spet predstavila svojo novo lestvico 50 najlepših plaž na svetu. In tokrat Slovenije ni prezrla, saj je med najlepših 15 uvrstila tudi Mesečev zaliv.

»Seveda se ne ponaša s tropskim vetričem Karibov, vendar je ta ohranjena obala osupljivo lepa. Mesečev zaliv na jugozahodu Slovenije v krajinskem parku Strunjan obdajajo visoke skalne formacije, ki so jih preperela stoletja erozije, ter bleščeče modro in zeleno morje. Zahvaljujoč oddaljeni lokaciji in zaščitenemu statusu boste verjetno imeli skoraj celo plažo zase. Uživajte v prostranem razgledu na Jadran na eni od številnih pohodniških poti, ki se vijejo skozi rezervat, ali preprosto poležavajte na soncu,« pojasnjujejo svojo odločitev. Mesečev zaliv so uvrstili na visoko tretje mesto.

Na seznamu, in sicer na 14. mestu, je tudi sloviti Zlatni rat z Bola na Braču. »Kultna plaža, znana po svoji edinstveni obliki,» so zapisali. »Ta ikonična plaža je znana po svoji edinstveni obliki, ki spominja na zlati rog, ki se razteza skoraj pol kilometra v Jadransko morje. Njene nedotaknjene prodnate obale in kristalno turkizno morje ponujajo idilično okolje za sončenje in plavanje,« so še ocenili. Gre za edino hrvaško plažo, ki je pristala na seznamu.

Med prvimi petnajstimi ni italijanskih plaž. Na najvišje mesto se je uvrstila Cala Marioulu na Sardiniji, ki so jo uvrstili na 21. mesto.