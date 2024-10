Slovenska predsednica na obeležitvi 40-letnice dvojezične šole v Špetru

Dvojezična večstopenjska šola Pavla Petričiča v Špetru obhaja letos 40-letnico delovanja, za kar na šoli pripravljajo bogat niz dogodkov, vrhunec katerega bo proslava ob prisotnosti slovenske predsednice Nataše Pirc Musar.

Nekakšen uvod v praznovanje jubileja ustanove, ki je v zasebni obliki začela delovati leta 1984 (najprej je začel delovati zasebni vrtec, nato pa še osnovna šola), v nadaljevanju pa je leta prejela še državno priznanje, leta 2001 pa podržavljenje in je leta 2007 z začetkom delovanja prvostopenjske oz. nižje srednje šole začela delovati kot državni večstopenjski zavod, je predstavljalo svečano odprtje letošnjega 59. jesenskega seminarja za slovenske šolnike v Italiji, ki je preteklega 3. septembra prvič potekalo na Videmskem, točneje v gledališču Ristori v Čedadu.

Glavnina praznovanja pa bo v oktobru. Kot je objavljeno na spletni strani špetrske šole, bo prvi dogodek v soboto, 5. oktobra, ko bodo v cerkvi sv. Marije bičanih (Santa Maria dei Battuti) v Čedadu ob 18. uri odprli razstavo Pavlova šola - La scuola di Paolo. Razstava, ki jo je uredil Študijski center Nediža, bo namreč posvečena liku Pavla Petričiča, ustanovitelja dvojezične šole, po katerem nosi tudi ime, in bo prikazala njegovo več desetletij trajajoče pedagoško delo v okviru šolskih ustanov in zunaj njih. Pri tem bodo, kot piše v napovednem besedilu, na ogled tudi neobjavljeni in zasebni dokumenti, fotografije in arhivsko gradivo, ki sega od Petričičevih prvih izvirnih didaktičnih izkustev v osnovni šoli v Čeplešišču (od leta 1951 do 1965) in nato v Ipplisu (od leta 1965 do 1969) do umetnostne vzgoje na nižjih srednjih šolah v Buttriu in Čedadu v 70. letih prejšnjega stoletja. Izvirno gradivo bo obsegalo tudi obdobje od prirejanja obšolskih dejavnosti v okviru centra Nediža v tistem obdobju vse do udejanjenja špetrske dvojezične šole. Razstavo prirejata Dvojezična večstopenjska šola Pavla Petričiča in Kulturno društvo Ivan Trinko pod pokroviteljstvom Občine Čedad.

Gosta Pirc Musar in Fedriga

Vrhunec praznovanja bo prav gotovo 15. oktobra, ko bodo na špetrski šoli ob 10.30 slovesno obeležili 40-letnico delovanja. Dogodka se bosta po napovedih udeležila predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar in predsednik deželne vlade Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga; po prireditvi se bo predsednica še nekaj časa zadržala v Benečiji. Ravno tako na špetrski šoli pa bo dva dni pozneje, 17. oktobra, ob 18. uri predstavitev rezultatov ankete o bivših učencih, ki jo je pripravil Slovenski raziskovalni inštitut.