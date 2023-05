Slovenska skupina Joker Out nocoj na pesmi Evrovizije

V Liverpoolu bo drevi drugi predizbor letošnjega tekmovanja za pesem Evrovizije. Izvajalci letos prihajajo iz 37 držav, nocoj bodo nastopili predstavniki 16 držav. Na evrovizijski oder bodo stopili tudi slovenski predstavniki Joker Out, ki bodo občinstvo skušali prepričati s pesmijo Carpe Diem.

Ob Joker Out bodo drevi nastopili nastopili še predstavniki Avstrije, Avstralije, Cipra, Armenije, Gruzije, Litve, Estonije, Grčije, Belgije, Danske, Romunije, Islandije, Poljske, San Marina in Albanije.

Kot so pred nastopom v predizboru in po opravljenih vajah za STA povedali slovenski predstavniki, so vaje izrabili za rahle spremembe. Za prihajajoči nastop so vnesli nekaj popravkov pri lučeh, zaslonih in kamerah. Izvajalci na televizijskem šovu poleg same skladbe stavijo tudi na vizualno prepoznavnost in temu so sledili tudi Joker Out. Njihova oblačila bodo krasile idrijske čipke, kulturni simbol Slovenije, ki je bil s svojo večino klekljanja pred nekaj leti vpisan na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine.

Kot so še povedali, so glede na dotedanje odzive tako njihovi lastni oboževalci kot ljubitelji Evrovizije nasploh zelo zadovoljni z njihovo pesmijo. K njihovi prepoznavnosti je sicer pripomogla tudi predevrovizijska turneja, v sklopu katere so obiskali nekatera evropska mesta. »Poleg tega, da smo se dobro predstavili tuji publiki, ki nas prej ni poznala, smo tudi same sebe izvrstno pripravili na samo Evrovizijo, ker so bili v mnogih pogledih zelo podobni dogodki, ki so bili nam kot živim nastopajočim glasbenikom precej tuji,» pravi peterica glasbenikov v postavi Bojan Cvjetićanin (vokal), Kris Guštin in Jan Peteh (kitara), Nace Jordan (bas kitara) in Jure Maček (bobni).

Novost letošnje izvedbe Evrovizijskega tekmovanja je, da o finalistih odločajo izključno gledalci v državah, ki tekmujejo v posameznem polfinalu, s telefonskim oz. sms glasovanjem ter z glasovi, oddanimi v evrovizijski aplikaciji. S spremembo glasovalnega sistema se želi organizator, Evropska radiodifuzna zveza (EBU), izogniti vsakoletnim očitkom o pristranskih »sosedskih« glasovanjih nacionalnih strokovnih žirij.

Finale Evrovizije bo v soboto. Vanj se uvrsti po deset udeleženk iz obeh predizborov, samodejno pa so vanj uvrščeni že lanski zmagovalec (Ukrajina) in pet velikih: Nemčija, Italija, Francija, Španija in Združeno kraljestvo.

RTV Slovenija in italijanska radiotelevizija RAI (začetek ob 21. uri) prva dva večera prenašata na svojem drugem televizijskem programu, finale pa bosta prenašali na prvem programu.