Slovenska smučišča se pospešeno pripravljajo na zimo

Slovenska smučišča se z vzdrževalnimi deli, izvajanjem nekaterih naložb in predprodajo smučarskih vozovnic pospešeno pripravljajo na novo zimsko sezono. Več jih napoveduje novosti v spremljajoči ponudbi. Na zahodnem delu Pohorja, na Kopah, kjer letos za naložbe namenjajo več kot devet milijonov evrov, pa med drugim gradijo nov hotel.

Na Arehu in Rogli ob smučarskih doživetjih obljubljajo tudi več dodatnih vsebin. V Kranjski Gori dopolnjujejo sistem umetnega zasneževanja, saj zadnji dve zimski sezoni narava ni bila posebej radodarna s snegom. Letos so okrepili tudi sodelovanje med ponudniki nastanitev in žičničarji ter pripravili različne pakete. Medtem ko bo v Kranjski Gori predprodaja smučarskih vozovnic predvidoma stekla konec oktobra, pa so predprodajo vozovnic že zagnali v RTC Krvavec. Na Krvavcu drugače stavijo na pester program dogodkov.