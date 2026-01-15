Slovenska vlada razglasila 19. maj za dan lipicanca

Vlada je danes v okviru obiska v obalno-kraški regiji sprejela sklep, s katerim je 19. maj razglasila za dan lipicanca. Gre za datum posebnega zgodovinskega in kulturnega pomena, saj je bil 19. maja 1580 podpisan dokument o ustanovitvi Kobilarne Lipica, enega najprepoznavnejših simbolov slovenske dediščine.

Razglasitev 19. maja za dan lipicanca bo dala veljavo in dodaten pečat pri promociji Lipice kot naravnega kulturnega bisera v Sloveniji, je v izjavi po seji vlade v Kopru povedal podpredsednik vlade Matej Arčon.

Lipicanec je eden najpomembnejših simbolov slovenske kulturne dediščine in nacionalne identitete ter ima tudi izrazit mednarodni pomen. To potrjujeta neprekinjeno delovanje Kobilarne Lipica že več kot štiri stoletja - lani je praznovala 445 let - ter vpis tradicije reje lipicanca na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine leta 2022, so spomnili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Lipica je največja kobilarna z lipicanci na svetu, po podatkih s spletne strani Kobilarne Lipica jih imajo trenutno več kot 300.