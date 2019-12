Slovenska zdravilišča na Obali zelo dobro zasedena

Slovenska zdravilišča bodo med božično-novoletnimi prazniki zelo dobro zasedena. Ponekod bodo zmogljivosti povsem zapolnjene, veliko pa bo tudi tujih gostov.

Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč opozarja, da je povpraševanje še vedno zelo visoko, rezervacije pa prihajajo v zadnjem hipu.

Terme Čatež pričakujejo dobro zasedenost zmogljivosti tako v Čatežu kot tudi v Kopru in Portorožu. Trenutno je prostih še nekaj sob in apartmajev, medtem ko so zmogljivosti zadnje dni v letu in v začetku novega leta že polno zasedene. Gostje se pogosto odločajo zadnji hip, sporočajo.

V Termah Portorož ocenjujejo, da bodo v času božično-novoletnih praznikov 90-odstotno zasedeni. Največ bo italijanskih in avstrijskih gostov, sledijo pa jim nemški in ruski gostje.