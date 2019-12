Slovenske rezine v proračunski torti

Deželni svetniki Furlanije Julijske krajine bodo do petka razpravljali o proračunskih dokumentih za prihodnje leto in triletje 2020-2022. Z zakonom o proračunu za leto 2020 bodo tudi porazdelili denar, ki priteče iz državne blagajne in je namenjen zaščiti slovenskega jezika in delovanju slovenskih organizacij. Predvidoma gre za deset milijonov evrov.

Glede tega ni sprememb. V odboru za proračun so potrdili sklep deželne posvetovalne komisije, po katerem bi 65 odstotkov celotnega zneska, se pravi 6,5 milijonov evrov, namenili 21 primarnim organizacijam slovenske manjšine - največ, dobro četrtino, založbam časopisov in knjig. 20 odstotkov (okrog dva milijona) iz državne malhe bi namenili financiranju ukrepov za rabo slovenščine v javni upravi in lokalni samoupravi, pet odstotkov (500.000 evrov) bi namenili razvoju Beneške Slovenije. Preostalo desetino priliva oz. milijon evrov iz državnega proračuna bi preusmerili v rezervo. Pri tem je v predlogu proračuna posredno določeno, da bi s tem denarjem financirali najbolj reprezentativne organizacije slovenske manjšine (v višini 400.000 evrov) in Slovensko stalno gledališče (SSG).

So pa na pobudo Igorja Gabrovca (Slovenska skupnost) in Danila Slokarja (Liga) v dogovoru s Pierpaolom Robertijem, ki je v deželni vladi pristojen za manjšine, vnesli še nekaj dodatnih določil.