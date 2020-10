Slovenski blagoslov na daljavo

»V dar sem dobil knjigo, ki mi veliko pomeni«. S temi besedami je monsinjor Marino Qualizza v špetrski cerkvi, kjer je daroval mašo v slovenščini, sprejel knjigo »Benečija naš dom«, ki mu jo je zadruga Most poklonila ob 80-letnici. Gre za uvodnike, ki jih je monsinjor od leta 2003 do začetka tega leta napisal za Dom in ki so nekakšen kažipot dogajanj in doživetij slovenske skupnosti na Videmskem.

Na špetrski slavnosti so v imenu beneških županov govorili Luigi Comugnaro, župan občine Sveti Lienart (Podutana), od koder je Qualizza doma, državni sekretar na ministrstvu za Slovence v zamejstvu in po svetu Dejan Valentinčič, predsednik SSO Walter Bandelj in predsednica beneške Planinske družine Luisa Battistig. Življenjsko pot slavljenca je prehodil Ezio Gosgnach, glavni urednik Doma.

Kakšno veliko priljubljenost uživa msgr. Qualizza med Benečani se je videlo na letošnjo velikonočno soboto, ko so bili ljudje zaradi pandemije zaprti doma in ko so odpadle vse tradicionalne prireditve, vključno z mašami. »Neka družina je predlagala, da bi monsinjor na daljavo točno ob 19. uri blagoslovil jedi ob velikonočnem ognju, Dom je razširil vabilo in veliko beneških družin je pred hišo zakurilo ogenj ter pred njim položilo tradicionalne dobrote. Ob dogovorjeni uri so se družine prekrižale in zmolile skupaj s Qualizzo. To jih je potolažilo in vlilo pogum v tako težki preizkušnji,« je povedal Gosgnach.