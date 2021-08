Slovenski gorski reševalci letos posredovali že v 436 primerih

Gorski reševalci 17 društev Gorske reševalne zveze Slovenije in dežurna ekipa za reševanje v gorah v sestavi gorski reševalec letalec, zdravnik reševalec letalec, policist gorske enote in posadka helikopterja Slovenske vojske so v zadnjih 14 dneh posredovali v 70 gorskih nesrečah. Gore so letos vzele že 17 življenj, eno več kot celotno lansko leto. Samo danes do 15. ure so bili gorski reševalci in dežurna ekipa za reševanje v gorah s posadko helikopterja slovenske policije aktivirani že trikrat. Kot so opozorili v Gorski reševalni zvezi Slovenije, je posredovanje v zadnjih 14 dneh drastično naraslo zaradi številnih gorskih nesreč. Letos so sicer gorski reševalci doslej posredovali že kar 436-krat.

Še posebej težko je bilo prejšnji konec tedna, ko so v Severni Triglavski steni potekala kar tri reševanja, praktično ob istem času. V Tržaški smeri se je smrtno ponesrečil alpinist, ki je zdrsnil iz stene in padel skoraj 80 metrov globoko, drugi je ostal nepoškodovan.

Na mestu nesreče so ugotovili, da zaradi zahtevnosti stene ni mogoče izvesti reševanja s helikopterjem, zato so reševalci na klasičen način dvignili najprej soplezalca in ga pripravili za transport s helikopterjem, kasneje pa še preminulega. V času reševalne akcije, ki je zaradi zahtevnosti zahtevala sodelovanje moštva treh društev gorskih reševalcev, in sicer iz Mojstrane, Rateč in Kranjske Gore, se je v slovenski smeri poškodoval še planinec, na katerega je padel kamen in mu hudo poškodoval glavo in ramo.

Gorski reševalci ponovno opozarjajo vse, ki zahajajo v gore, da se na turo dobro pripravijo, se pravilno opremijo in izberejo turo, primerno njihovim psihofizičnim sposobnostim. S seboj naj imajo treba zadostno količino hrane in pijače, predvsem pa naj se na pot odpravijo zgodaj zjutraj.