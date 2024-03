Slovenski in hrvaški policisti ta teden poostrili nadzor na meji

Na meji med Slovenijo in Hrvaško policisti obeh držav od srede do danes izvajajo usklajen poostren nadzor, katerega namen je preprečevanje in odkrivanje nedovoljenega prehajanja notranje schengenske meje. Na slovenski strani so v njem doslej odkrili 127 nedovoljenih prehodov tujcev in štiri tihotapce, na hrvaški pa 172 migrantov in tri tihotapce.

Hrvaški in slovenski policisti so uskladili načrte in se osredotočili na tiste dele meje, kjer je največ nedovoljenih prehodov, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil vodja sektorja mejne policije v upravi uniformirane policije Peter Skerbiš.

Poostren nadzor po navedbah Skerbiša kaže, da lahko policisti s skupnim delovanjem odkrijejo več tujcev, ki mejo prečkajo nezakonito. Dnevni podatki sicer kažejo, da slovenska policija na slovenski strani meje običajno odkrije več tujcev kot hrvaški kolegi.

»Z napotitvijo dodatnih policistov hrvaške policije na mejo s Slovenijo in mešanih patrulj s slovenskimi policisti pa se je učinkovitost dela še povečala, tako da s skupnim delom migrante in tihotapce odkrijemo, še preden ti nedovoljeno vstopijo v Slovenijo,« je povedal.

Slovenska policija je v času poostrenega nadzora doslej odkrila 127 migrantov, ki so prišli iz Hrvaške. Prednjačijo državljani Sirije, Afganistana, Maroka in Bangladeša. Odkrila je tudi Romuna, Srba in dva Ukrajinca, ki so migrante tihotapili. Hrvaška policija je na meji s Slovenijo, kjer delujejo skupne mešane patrulje, v zadnjih dveh dneh odkrila 172 migrantov in tri tihotapce, na preostalih območjih pa še dodatnih šest tihotapcev.

V akcijo je bilo v treh dneh vključenih nekaj več kot 160 policistov, prav tako je po besedah Skerbiša svoje vrste okrepila tudi Hrvaška. V Sloveniji dodatno sodelujeta tudi specializirani enoti za nadzor državne meje, vključili pa so tudi drone, helikopterje, vodnike službenih psov in drugo tehnično opremo. Gre za prvi poostren nadzor letos.