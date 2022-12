Slovenski jezuiti na strani žrtev zlorab

Slovenski jezuiti so se na zadnja razkritja o zlorabah, ki naj bi jih zagrešil jezuit, pater Marko Rupnik, odzvali »z žalostjo in bolečino«. »Stojimo na strani žrtev zlorab in si prizadevamo ustvariti kulturo varnosti in zavezanosti najvišjim standardom v našem poslanstvu,« so zapisali na spletni strani. Pozvali so tudi k prijavi zlorab.V posebni izjavi Slovenske province Družbe Jezusove v primeru Rupnik, objavljeni na spletni strani jezuitov v Sloveniji, so še poudarili, da je za prihodnost njihove družbe in Katoliške cerkve v Sloveniji temeljna širitev kulture milosti in ustvarjanje varnega okolja.

Vse, ki so sedaj ali v preteklosti doživeli spolno, psihično ali duhovno zlorabo s strani jezuitov ali njihovih sodelavcev, pozivajo, naj se obrnejo na delegata za varovanje varuh@jezuiti.si. Če bi opazili, da je prišlo do neustreznega spolnega obnašanja, spolnega napada ali kateregakoli drugega kaznivega dejanja zoper otroka ali ranljivo odraslo osebo, pa naj svoje opažanje nemudoma posredujejo vodji apostolata, jezuitskemu delegatu za varovanje, jezuitskemu predstojniku ali kateremukoli drugemu ustreznemu organu, vključno s policijo, so pozvali.