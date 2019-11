»Slovenski manjšini zagotoviti vidnost programov«

V uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu menijo, da je treba narediti vse, da se avtohtoni slovenski narodni skupnosti v Italiji še naprej zagotovi vidnost programov, ki so namenjeni slovenski manjšini.

V uradu so zaskrbljeni zaradi napovedane ukinitve satelitskega oddajanja programov TV Koper-Capodistria in si prizadevajo, da ne bi prišlo do omejevanja glede sprejemanja programov, namenjenih slovenski manjšini, zlasti v Kanalski dolini in Reziji v Videmski pokrajini.

Kot poudarjajo v uradu, mora Slovenija, ki je v ustavo zapisala, da skrbi za avtohtone slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, tem skupnostim ne glede na številčnost zagotavljati podporo.

Ob tem spominjajo, da zakon o odnosih Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja določa, da je javni zavod RTV Slovenija dolžan skrbeti za ustrezno obveščanje Slovencev v zamejstvu in obveščanje javnosti v Sloveniji o problematiki Slovencev v zamejstvu in po svetu.

Vsem zainteresiranim Slovencem zunaj meja Slovenije, ki živijo na območju dosega satelitskega oddajanja oz. sprejemanja signalov RTV Slovenije, je ta dolžna omogočiti sprejemanje svojih programov brez vsakršnih odškodnin, naročnin ali drugih oblik plačevanja, še navajajo v uradu.

RTVS bo v danes ukinila oddajanje oddaj TV Koper-Capodistria v italijanskem jeziku preko satelitskih anten. Kot so pojasnili, za financiranje manjšinskih programov v sedanjem obsegu ne prejemajo dovolj denarja. Ob tem so spomnili, da je njihove programe mogoče kjer koli spremljati preko spleta in kabelskih operaterjev.