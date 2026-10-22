Prižgali zeleno luč za obnovo in povečanje športnega centra Ervatti

Občinski svet Občine Zgonik je sinoči soglasno - s trinajstimi glasovi za - prižgal zeleno luč za obnovo in povečanje športnega centra Ervatti pri Briščikih. Sklep je svetnikom predstavila občinska odbornica za urbanistiko Janja Del Linz.

Kot je razložila zgoniška županja Monica Hrovatin, je objekt v lasti Občine Trst, ker se nahaja v zgoniški občini, so se morali izreči tudi tamkajšnji občinski svetniki. Nova telovadnica bo stala na območju opuščenih teniških igrišč. Postavili bodo tudi nove slačilnice za športnike in toplotno črpalko. Da bo objekt energetsko bolj neodvisen, bodo namestili tudi sončno elektrarno, streho bodo prekrili s fotovoltaičnimi celicami.

Hala nove telovadnice bo povezana z obstoječo, tamkajšnjo kavarno pa bodo učinkoviteje povezali z osrednjim objektom. Športni center s košarkarskim in odbojkarskim igriščem bo, ko bo dokončan, ustrezal profesionalnim športnim centrom na nivoju Silver 1, v katerih je mogoče prirejati tekmovanja višjih odbojkarskih in košarkarskih lig.

Kot je za Primorski dnevnik včeraj pojasnil inženir Peter Sterni, ki je pripravil načrt za obnovo stavbe, bo nova hala stala ob obstoječi telovadnici. Velika dvorana bo lahko sprejela do 600 gledalcev, ki bodo športnim dogodkom prisostvovali na tribunah. Slednje bodo lahko po potrebi umaknili in 1500 kvadratnih metrov površine razdelili na dve igrišči, kjer bodo lahko trenirali odbojkarji in košarkaši.