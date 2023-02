Slovenski osnovnošolci dosegli nov Guinnessov rekord

Več kot 20.000 slovenskih osnovnošolcev druge in tretje triade iz skoraj 200 šol je danes sodelovalo na vseslovenskem spletnem kvizu o varni rabi interneta. Na vsa vprašanja je odgovorilo 15.225 udeležencev, ki so tako dosegli Guinnessov rekord za največji spletni kviz na svetu, sta sporočila organizatorja A1 Slovenija in zavod Varni internet.

Za osvojitev Guinnessovega rekorda za največji spletni kviz na svetu so šteli osnovnošolci, ki so v 60 minutah kviza odgovorili na vsa zastavljena vprašanja. Rekord je doslej pripadal Britancem za kviz s 7279 udeleženci.

Sodelujoči so v kvizu preverili znanje o digitalnih sledeh, varovanju osebnih podatkov, družbenih omrežjih, spletnem nasilju, spletni empatiji in drugih izzivih, s katerimi se mladi srečujejo na spletu. Kviz je nadgradnja projekta Spletne brihte, s katerim organizatorja otroke že dve leti izobražujeta za varno in odgovorno rabo spleta in digitalnih tehnologij.

Osvojitev rekorda je spremljal uradni sodnik Guinness World Records Richard Stenning, ki je pozdravil aktualno in pomembno tematiko kviza. Šole so se v kvizu, ki ga je vodil stand-up komik Sašo Stare, potegovale za nagrado v skupni vrednosti 10.000 evrov za nakup računalniške opreme. Katere tri šole so si jo prislužile, bo znano čez nekaj dni.