Slovenski policisti od leta 2009 streljali le štirinajstkrat

Policisti zelo redko uporabijo strelno orožje, so opozorili na slovenski policiji po nedeljskem dogodku, ko je policist pri Vogrskem moškega ustrelil v spodnji del noge. Od leta 2009 do danes so ga uporabili 14-krat, so navedli za Slovensko tiskovno agencijo. Leta 2015 pa so strelno orožje v enem samem primeru uporabili osemkrat. Osem policistov je namreč streljalo v napadalca, ki je prej streljal na sosede, nato pa ustrelil policista in službenega psa policije.

Policisti smejo uporabiti strelno orožje na podlagi prvega odstavka 96. člena zakona o nalogah in pooblastilih policije. Ta določa, da ga lahko uporabijo v primerih, ko ne morejo drugače od sebe ali od koga drugega odvrniti napada, s katerim je ogroženo življenje. Poleg tega ga lahko uporabijo, ko ne morejo drugače preprečiti, da bi oseba s strelnim orožjem ogrozila življenje drugih.