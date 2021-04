Slovenski policisti ovadili štiri potnike s ponarejenimi testi

Pred nekaj dnevi smo poročali, da je hrvaška policija v soboto, 24. in v nedeljo, 25. aprila, ustavila več Slovencev s ponarejenimi koronskimi potrdili na mejnih prehodih Sečovlje in Dragonja.

Štiri potnike s ponarejenimi koronskimi potrdili so prestregli slovenski policisti, so danes sporočili s PU Koper. Na mejnem prehodu Dragonja so obravnavali 59-letnega Ljubljančana, ki je državo hotel zapustiti s ponarejenim PCR testom. Prav tako so ponarejene PCR teste, v tem primeru pa pri vstopu v Slovenijo, odkrili policisti na mejnem prehodu Jelšane. Pokazali so jih 51-letni moški, 34-letni moški in 22-letna ženska, vsi iz Ljubljane, ki so skupaj potovali v enem vozilu. Zoper vse sledi kazenska ovadba zaradi ponarejanja listin.