Slovenski policisti z uporabo stingerja ustavili italijanskega voznika

Slovenski policisti so na območju Kočevske reke ustavili italijanskega državljana, ki je prevažal štiri osebe. Šlo je za štiri migrante, ki so nezakonito prečkali mejo, so ugotovili. Dva migranta sta zbežala, dva pa so policisti ustavili. Italijanskemu vozniku so zaradi suma kaznivega dejanja prepovedanega prehoda čez državno mejo ali ozemlje države odvzeli prostost.

Avtomobil italijanskih registrskih tablic so v torek zvečer policisti opazili na območju Kočevske reke. Voznika so poskušali ustaviti z modrimi lučmi in sireno, a je svojo vožnjo nadaljeval. Prisilno so ga ustavili z uporabo stingerja - bodičastih trakov. Postopki in aktivnosti policistov še potekajo.