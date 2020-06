Slovenski predstavniki v Rimu o zastopanosti v parlamentu

Predsednica in predsednik SKGZ in SSO, Ksenija Dobrila in Walter Bandelj, deželni predsednik SSk Peter Močnik in predsednik Italijanske unije iz Slovenije in Hrvaške Maurizio Tremul so danes popoldne v ustavni komisiji italijanske poslanske zbornice predstavili svoja stališča in predloge o izvolitvi parlamentarca slovenske narodnosti v rimski parlament. Neformalna srečanja sodijo v postopek za sprejetje novega volilnega zakona, ki bo stopil v živo šele po potrditvenem referendumu ustavnega zakona za zmanjšanje števila parlamentarcev.

Predstavniki manjšine so pozvali poslance, naj najdejo primerne pravno-tehnične rešitve, ki bi omogočile slovenski manjšini, da tudi ob krčenju števila parlamentarcev izvoli svoje predstavnike v Rimu. Politično pomenljiv je bil nastop zastopnika italijanske manjšine v Istri in na Reki Maurizia Tremula: ta je komisiji predstavil ustavna določila, ki v slovenskem in hrvaškem parlamentu jamčijo izvolitev poslanca italijanske narodnosti. »Nobenih avtomatizmov, a zdi se mi prav, da Italija omogoči Slovencem parlamentarno predstavništvo,« je poudaril predsednik Italijanske unije. To bi po njegovem prispevalo k okrepitvi ugleda Italije in Slovenije. Nihče od poslancev in poslank ni postavil vprašanj predstavnikom dveh manjšin.