Slovenski smučar umrl v dolini Pustertal

47-letni slovenski smučar je davi izgubil življenje v dolini Pustertal. Gre za Tomaža Grintala iz Postojne, podoficirja mednarodne pehotne enote brigade Julija, ki je bil zaposlen v Vidmu, poroča televizja RAI. Na smučarski progi Sonne v kraju Kronplatz-Plan de Corones je med smučanjem trčil v mladega nemškega smučarja. Slovenski smučar je bil na kraju mrtev, nemškega smučarja pa so reševalci prepeljali v bolnišnico v Bruneck, kjer so ga sprejeli z manjšimi poškdobami. Na kraj so prihiteli karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče.