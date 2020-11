»Slovensko« volilno okrožje Trst-Gorica

Italijanska vlada je na zadnji seji sprejela osnutek zakonske uredbe, ki na novo oblikuje volilna okrožja. Sklep je bil nujen, saj se je po septembrskem referendumu parlament zmanjšal za tretjino, kar terja prilagoditev okrožij. Volilni zakon določa, da se tri osmine vseh mandatov v senatu in poslanski zbornici razdeli po večinskem sistemu, preostali delež pa med strankami sorazmerno z volilnim rezultatom.

V osnutku, ki ga vlada pošilja v parlament, so za poslansko zbornico zarisali večinsko okrožje, ki zaobjema celotno območje nekdanjih pokrajin Trst in Gorica, pri čemer so zapisali, da je na tak način v istem okrožju zaobjetih 90 odstotkov pripadnikov slovenske manjšine. S tem naj bi bilo izpolnjeno določilo iz zaščitnega zakona, da je treba olajšati izvolitev Slovenca v parlament.

Uredba bi veljala, ko poslancem ne bi uspelo spremeniti sedanje volilne zakonodaje, kar pa je namen vladne koalicije.