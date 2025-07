Slovita praznuje prvi rojstni dan

Pred letom dni je zaživela spletna stran www.slovita.info, ki na enem mestu združuje ključne informacije o slovenski narodni skupnosti v Italiji. Portal Slovita je nastal v okviru projekta Brand Slovenci v Italiji, ki ga financira dežela Furlanija - Julijska krajina. Projekt sta zasnovali SKGZ in SSO, krovni organizaciji Slovencev v Italiji. Slovita je prvo celovito digitalno stičišče, namenjeno spoznavanju zgodovine, kulture, jezika, naselitvenih območij ter aktualnega dogajanja v naši narodni skupnosti. Spletna stran je na voljo v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku. Portal je razdeljen na šest vsebinskih sklopov, ki ponujajo raznoliko sliko slovenske stvarnosti v Italiji.

Ena izmed novosti portala Slovita je turistični zemljevid, interaktivni prikaz izbranih gostinskih in turističnih ponudnikov slovenske narodne skupnosti v Italiji. Zemljevid ponuja pregled restavracij, turističnih kmetij in vinskih kleti, kjer lahko obiskovalci doživijo in okusijo pristno kulinarično izkušnjo Slovencev v Italiji.

Upravitelji portala želijo zemljevid čim bolj vsebinsko obogatiti, zato vabijo ponudnike in proizvajalce, da se pridružijo pobudi in postanejo del skupne predstavitve slovenske narodne skupnosti v Italiji. Vse, ki bi jih zanimalo sodelovanje in vključitev v zemljevid, vabijo, da jim to sporočijo na info@slovita.info.