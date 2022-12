Slovo velikih prijateljev (video)

Predsednika Italije in Slovenije Sergio Mattarella in Borut Pahor sta v današnjem poslovilnem razgovoru ter v izjavah po njem, na katerih nista skrivala ganjenosti, prehodila ter obnovila vse etape njunih skupnih naporov za okrepitev italijansko-slovenskih odnosov. Od skupne udeležbe obeh na slovesnosti ob odkritju spomenika padlim v prvi svetovni vojni v Doberdobu oktobra 2016 do obiska Nove Gorice in Gorice oktobra 2021. Takrat sta se sporazumno odločila o sopokroviteljstvu Evropski prestolnice kulture 2025, ki gotovo predstavlja pomembno spodbudo temu zelo pomembnemu projektu. Največ pozornosti sta predsednika namenila Narodnemu domu in skupnemu poklonu bazoviškim junakom in žrtvam fojb