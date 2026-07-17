Do septembra bo na avtocestah kritično

Poletna prometna sezona bo na avtocestah severovzhodne Italije po pričakovanjih ena najbolj obremenjenih doslej. Dodatne zaplete letos povzroča predvsem večmesečno zaprtje dela slovenske hitre ceste H4, zaradi katerega se je promet na Tržaškem že občutno povečal. Hkrati se je precej zmanjšal promet po avtocesti A34 med Vilešem in Gorico, ki je običajna povezava proti nekdanjemu mejnemu prehodu pri Vrtojbi. To kaže, da se velik del voznikov zaradi zapore H4 odloča za druge poti, predvsem za nadaljevanje vožnje proti Trstu in Fernetičem.

Posledice potrjuje tudi statistika. Na cestninski postaji pri Moščenicah so prejšnji teden zabeležili približno 21.000 izstopov več kot v enakem obdobju lani, kar pomeni okoli 3000 dodatnih vozil na dan. Povečal se je tudi promet v nasprotni smeri, zato je avtocestna družba Autostrade Alto Adriatico okrepila osebje na območju Moščenic, povečali so tudi število cestninskih stez, na katerih je mogoče plačevati brezstično.

Če bi se pred cestninsko postajo proti Trstu oblikovala približno tri kilometre dolga kolona, nameravajo osebna vozila s pomočjo policijskih spremljevalnih vozil preusmerjati na avtocesto A34 proti Gorici, še sporoča vodstvo družbe Autostrade Alto Adriatico, kjer se sicer zavedajo, da bi ta ukrep dodatno vplival na promet na Goriškem in na cestah proti Sloveniji.

Posebej kritične bodo vse nadaljnje sobote, ko se promet proti morskim letoviščem običajno najbolj zgosti. Italijanski upravljavec avtocest je med 25. julijem in sredino septembra napovedal pet sobot z najvišjo stopnjo prometne obremenitve.