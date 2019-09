Smrt ponoči na cesti pri Štanjelu

Pri Štanjelu se je ponoči malo pred 3.30 na odcepu za Lukovec pripetila prometna nesreča s smrtnim izidom. Življenje je izgubil 63-letni domačin. Policisti so ugotovili, da je peljal z osebnim avtomobilom iz Štanjela proti Braniku. Po prvih podatkih je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo avtomobil zaneslo v desno na travnato brežino, kjer se je prevrnilo. Voznika je med prevračanjem vrglo iz vozila, saj med vožnjo ni uporabljal varnostnega pasu, sporočajo policisti. Voznik je na kraju umrl. Odrejen je bil odvzem telesnih tekočin. Na kraju so bili poleg policistov gasilci iz Sežane in reševalci.