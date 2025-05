Smrtna nesreča na avtocesti A4

Na avtocesti A4 je malo po 13.30 na odseku med razcepom z avtocesto A57 in krajem Meolo Roncade proti Trstu kombi silovito trčil v tovornjak s priklopnikom, pri čemer je voznik kombija utrpel hude poškodbe in na kraju umrl. Na omenjenem odseku je bil pred nesrečo promet močno upočasnjen, na kar so opozarjali elektronski panoji. Kljub opozorilu se je kombi z veliko hitrostjo zaletel v tovornjak s priklopnikom, ki je bil ustavljen v koloni. Na kraju so bili reševalci službe 118, gasilci, osebje družbe Alto Adriatico in organi pregona. Nastali so zastoji.