Smrtna nesreča pod Triglavom

V soboto je pod vrhom Triglava prišlo do gorske nesreče, v kateri je življenje izgubil 73-letni planinec. Moški, ki se je v soboto zgodaj popoldne smrtno ponesrečil pri sestopu s Triglava, je najverjetneje sestopal preko Bovške škrbine, kjer mu je preko previsa zdrsnilo. Padel je približno 50 metrov globoko v vznožje Bovške škrbine, nato pa še približno 200 metrov drsel po snežišču. Poškodbam je podlegel na kraju. Našli so ga na nadmorski višini približno 2400 metrov, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Kasneje so na kraju posredovali člani dežurne ekipe Gorske reševalne službe z Brnika s helikopterjem Slovenske vojske in pokojnega z vojaškim helikopterjem prepeljali v Trento, kjer so ga prevzeli gorski reševalci iz Bovca. Zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo, ki jo bodo opravili na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. Policisti, ki so tujo krivdo izključili, bodo ugotovljena dejstva sporočili Okrožnemu državnemu tožilstvu v Novi Gorici.