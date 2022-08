Smrtna nesreča v Dolini Dunje

V Dolini Dunje so danes našli truplo brez znakov življenja. Voznik avtomobila je včeraj doživel prometno nesrečo, kjer je na ovinku izgubil nadzor nad vozilom, zaradi trka pa ga je vrglo iz avtomobila.

Na kraju nesreče so bili gasilci, gorska reševalna služba in finančna policija, ki so se peš odpravili proti avtomobilu, odkoder so videli moškega s Pordenonskega, ki je ležal na nedostopnem območju. Do trupla so zato prišli le s pomočjo helikopterja.

Žrtev prometne nesreče je 71-letni Franco Jereb. Včeraj je kosil s člani italijanskega alpinističnega društva iz Pordenona (CAI), od koder se je odpravil s svojim avtomobilom ob 14. uri. Nekaj minut kasneje je prišlo do prometne nesreče, v kateri je pri ostrem ovinku izgubil nadzor nad vozilom.