Smrtna nesreča v kamnolomu

V kamnolomu Laže pri Senožečah je izgubil življenje delavec. Kaže, da ga je pri miniranju med eksplozijo zadel kamen. Udarec je bil usoden. Zdravnik je na mestu potrdil njegovo smrt.

Koprski policisti so posredovali malo po 10. uri. »Prve informacije kažejo na to, da je delavec miniral, pri tem pa naj bi ga med eksplozijo zadel kamen,« so sporočili.

Kriminalisti in policisti bodo opravili ogled kamnoloma, prispel bo delovni inšpektor, pričakujejo tudi bombologe Specialne enote Policije, ki bodo zagotovili varnost nadaljnjih postopkov.

V družbi Kolektor CPG d.o.o., pri kateri je bil pokojni delavec zaposlen, so medtem sporočili, da so globoko pretreseni, ker so izgubili dolgoletnega sodelavca in izrekajo sožalje svojcem ter najbližjim. »Gre za zelo izkušenega delavca, ki je skoraj 40 let opravljal minersko dejavnost v skladu z zelo strogimi rudarskimi zahtevami,« so sporočili. »Ustrezno je bil usposobljen in je posedoval vsa zakonsko potrebna dokazila za varno delo pri minerski dejavnosti,« so povedali.